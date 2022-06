Cyriel (75) bekroont liefde voor Speelkaartenmuseum met tattoo

Tijdens de expo ‘Onderhuids’ in het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout is er ook een mogelijkheid om speelkaart gerelateerde tattoos te laten zetten. Ook Cyriel Verbist nam plaats in de stoel. “Cyriel maakt al 25 jaar deel uit van de vrijwillige drukkersploeg van het Museum van de Speelkaart. Zijn specialiteit is lithografie of steendruk, een techniek die hij enkele jaren geleden aanleerde aan enkele jonge grafici in het kader van een meester-leerling traject”, klink het in het Speelkaartenmuseum. “Eén van deze leerlingen was Laura Meeus, vandaag ook vaste tattoo artist van de expo ‘Onderhuids’. Speciaal voor Cyriel ontwierp zij een tattoo met een inktrol en een schoppensymbool.”