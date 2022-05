Cornu plukt eerste escargots van dit jaar: “Bestemd voor een nieuw sterrenrestaurant”

Nikki Van Roy richtte anderhalf jaar geleden een escargotskwekerij op in de tuin van haar woning. Om dat te verwezenlijken, verhuisde ze van Turnhout naar Retie. Vorig jaar waren de escargots van Cornu al te proeven bij De Rekruut in Turnhout en De Farmasie in Vosselaar. Maandag heeft Nikki de eerste escargots van dit jaar geplukt. Het gaat om 1 kilogram, ofwel zo’n 65 à 70 stuks. “Ze zijn bestemd voor Alex Verhoeven van restaurant Hert. We zijn enorm trots dat we onze escargots mogen leveren aan een sterrenrestaurant”, vertelt Nikki Van Roy. “De eerste levering betreft 1 kilogram. Ik lever de escargots levend. Omdat versheid een belangrijk aspect is. Dan moet je ze niet met 10 kilo tegelijk leveren.”