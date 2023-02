Controleurs betrapten in stad al meer dan 200 mensen die zwerfvuil achterlaten: “Zwerfvuil met minstens 50% gedaald”

TurnhoutMeer dan tweehonderd mensen in Turnhout zijn de voorbije maanden tegen de lamp gelopen voor het veroorzaken van zwerfvuil. Ze werden betrapt door de OVAM-vaststellers die sinds vorige zomer controles uitvoeren in de stad. “Dankzij de campagne is het zwerfvuil met meer dan 50 procent gedaald”, zegt schepen Marc Boogers.

Om de problematiek van zwerfvuil aan te pakken, doet stad Turnhout sinds de zomer van 2022 beroep op een team van OVAM-vaststellers. Een paar dagen per maand doen zij handhavingsacties inzake zwerfvuil op het openbaar domein. “Via patrouilles per twee op het terrein, ook ’s avonds en in het weekend, worden overtreders op heterdaad betrapt”, zegt schepen Marc Boogers. “Zwerfvuil is klein afval dat mensen al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achterlaten zoals sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, enzovoort. Ook controle op het bijhebben van een zakje voor hondenpoep valt onder de taak van de OVAM-vaststellers.”

700 controles

Voordat stad Turnhout in de zomer van 2022 de zwerfvuilcampagne op gang schoot, werd in mei vorig jaar een telling gedaan op een aantal drukbezochte locaties in de stad. Uit die telling bleek dat meer dan de helft van het zwerfvuil sigarettenpeuken betrof. “Intussen hebben de OVAM-vaststellers bijna 700 controles uitgevoerd. Dit zijn visuele controles waarbij gecontroleerd wordt of mensen hun afval reglementair weggooien of een hondenpoepzakje kunnen voorleggen”, zegt Marc Boogers. “Er werden 202 overtredingen vastgesteld. Het ging voornamelijk over sigarettenpeuken, maar af en toe ook het niet bijhebben van een hondenpoepzakje, of het wegwerpen van een eetverpakking.”

Boetes

Op basis van die 202 overtredingen heeft de GAS-dienst van stad Turnhout voorlopig 91 boetes (die tot 350 euro kunnen oplopen) uitgeschreven en 25 bemiddelingsdossiers opgestart. “De bemiddeling wordt aangeboden voor minderjarigen ouder dan 16 jaar, en ook de jongvolwassenen van 18 en 19 jaar. De eerste keer betreft het een sensibiliserend gesprek, de tweede keer dat een inbreuk wordt vastgesteld, moeten ze een prestatie uitvoeren.” De 86 overige overtredingen die zijn vastgesteld, zijn nog in behandeling bij de GAS-dienst.

Zwerfvuilvrijwilligers

De zwerfvuilcampagne werpt zijn vruchten af volgens het stadsbestuur van Turnhout. Bij een recente telling van zwerfvuil blijkt dat het zwerfvuil op alle eerder gemeten locaties met minstens 50% gedaald is. De OVAM-vaststellers zullen daarom ook in 2023 actief blijven controleren, samen met de recent door de stad aangestelde gemeenschapswachten. “Deze resultaten bewijzen dat beboeten effectief effect heeft, als sluitstuk van een beleid dat ook sterk inzet op sensibiliseren”, besluit Boogers. “Elke dag blijven onze ploegen rondrijden om zwerfafval te ruimen. Elke dag zijn er in Turnhout 170 zwerfvuilvrijwilligers in de weer om andermans vuil op te rapen. En elke dag begint het allemaal opnieuw. We hopen dat hun werk stilaan kan verminderen en dat iedereen zijn en haar verantwoordelijk opneemt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.