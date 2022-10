COLD CASE. Liggend in een plas bloed, met een bromfiets op zijn hoofd. Wie pleegde de ‘perfecte moord’ op eenzaat Frans Sips (72)?

Vosselaar Een puber die opgroeit, dat gaat met vallen en opstaan: Huis van het Kind geeft tips aan ouders met tieners

Heb jij een tiener in huis? En zit jij soms met je handen in je haar door de puberstreken van die tiener? Dan is de ouderreeks ‘Tiener(s) in huis’ in november misschien wel iets voor jou. Tijdens de bijeenkomsten in Vosselaar krijg je verschillende tips en tricks van de medewerkers van Huis van het Kind over hoe je met de uitdagingen van een tiener kan omgaan.

8 oktober