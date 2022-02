Code zwart voor AZ Turnhout: alle bedden volzet, operaties uitgesteld

We kijken met z’n allen uit naar versoepelingen en de afbouw naar code oranje. Minder goed nieuws komt er vanuit AZ Turnhout. Het ziekenhuis bevindt zich in code zwart. “In tegenstelling tot de berichten waar men het heeft over de overgang naar code oranje en het afbouwen van heel wat Covidmaatregelen, hebben de besmettingen nog een erg grote impact op de werking van de ziekenhuizen in onze provincie”, klinkt het bij AZ Turnhout. “Het is code zwart in AZ Turnhout. Dat wil zeggen dat al onze bedden volledig volzet zijn.”