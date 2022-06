Cipier Dirk (57) ziet geweld in gevangenis toenemen: “’s Ochtends lachen ze je toe, ’s middags krijg je een patat in je gezicht”

Turnhout Michelin beloont restaurant Hert met een ster: “Nu gaan we pas echt knallen”

Op de deur van restaurant Hert in Turnhout prijkt voortaan een Michelinster. De culinaire gids bekroont daarmee het harde werk van chef-kok Alex Verhoeven en zijn team. “Dit bewijst dat onze basis in orde is. Nu willen we nog beter presteren”, reageert Alex Verhoeven.

