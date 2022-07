Chauffeur rijdt verder na positieve ademtest en intrekking van rijbewijs: politie neemt wagen in beslag

Hoogstraten/Turnhout Diens­tenthuis neemt Sandra Diensten­che­ques en 32 Roemeense thuishul­pen over: “Aantrekke­lijk worden voor Roemeense gemeen­schap in de Kempen”

Het dienstenchequebedrijf Dienstenthuis, al jaren een gevestigde waarde in de Kempen en ondertussen ook in het Antwerpse, breidt opnieuw uit. Ditmaal niet met de opening van een nieuw kantoor. Het kantoor neemt Sandra Dienstencheques uit Hoogstraten over. In dat kantoor zijn 32 Roemeense thuishulpen aan de slag. Los daarvan heeft Dienstenthuis nog honderd vacatures open staan.

14 juli