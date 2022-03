Celstraf met uitstel voor driftende bestuurder op Grote Markt

De Grote Markt in Turnhout werd op 6 september rond 20.30 uur opgeschrikt door een auto die aan hoge snelheid rondjes maakte op het marktplein. Achter het stuur van de wagen zat de 37-jarige D.B. Hij had die dag ruzie gemaakt met zijn partner en was in de sterke drank gevlogen. Daarna was hij achter het stuur van zijn wagen gekropen. “Verschillende keren was de bestuurder driftend over het plein gereden. De bandensporen waren duidelijk te zien. Uiteindelijk kon de politie hem arresteren op het Zegeplein. Hij was enorm agressief en had tegen verschillende mensen gedreigd dat hij hen ‘kapot zou maken’. Het was duidelijk dat hij onder invloed was. Hij had zelfs nog een fles wodka in de hand”, schetste het Openbaar Ministerie de feiten.