Café De Zwarte Ruiter pakt uit met WK-event: “We verloten tv-schermen onder bezoekers”

Op zondag 20 november is het zover. Dan gaat in Qatar het wereldkampioenschap voetbal van start. In tegenstelling tot eerdere tornooien plaatst café De Zwarte Ruiter dit keer geen groot scherm op het Zegeplein. Toch pakt het café uit met een WK-event. Zowel binnen in het café als buiten in de overdekte buitengang naast het café kunnen de wedstrijden op grote schermen gevolgd worden. Beide locaties zijn vrij toegankelijk. “Aanvankelijk wilden we inkomgeld vragen voor de wedstrijden van de Rode Duivels. Maar we merkten dat daar weinig animo voor was en dat veel mensen gewoon thuis zouden kijken. We beslisten daarom om het café toch gewoon open te stellen”, vertelt Dries Verdick. “Zowel beneden in het cafégedeelte als buiten in de overdekte gang – omdat er ook veel rokers zijn – komen grote tv-schermen te hangen. In de buitengang komt een bar en werken we ook met warmtebronnen.”

Gadgets

Café De Zwarte Ruiter heeft al vier schermen hangen. Daar komen speciaal voor het WK voetbal nog drie grote televisietoestellen bij. Het café wordt ook aangekleed in het thema van de Rode Duivels. “Kunstgras leggen zoals we in het verleden wel eens deden, doen we dit keer niet. Omdat het toch wel een investering is, en het onvoorspelbaar blijft wat de opkomst zal zijn nu het WK niet in de zomer plaatsvindt”, vervolgt Verdick. “We delen wel opnieuw gratis gadgets uit om iedereen mee in de Belgische driekleur te hijsen. We gaan trouwens alle matchen uitzenden, dus niet alleen de wedstrijden van België.” Speciaal voor het WK-event worden de openingsuren aangepast. Normaal is het café gesloten op zondag, maar op zondag 27 november opent het café al om 12 uur. Die dag speelt België om 14 uur tegen Marokko.

Volledig scherm In café Madelon boven De Zwarte Ruiter wodt een VIP-formule aangeboden © Jef Van Nooten

Het café en de buitengang zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Op de bovenverdieping, waar café Madelon zich bevindt, wordt gewerkt met een VIP-formule. “Je betaalt er 66,6 euro voor een all-in formule. Voor die prijs zijn drank, broodjes en versnaperingen inbegrepen gedurende 6 uur, 6 minuten en 6 seconden. Er staan ook twee grote schermen en je zit er comfortabel. De VIP-formule kan alleen gereserveerd worden vanaf vier personen en de plaatsen zijn beperkt.”

Tv’s verloot

De drie grote tv’s die De Zwarte Ruiter speciaal voor het WK heeft aangekocht, worden na afloop verloot. “Mensen kunnen een tombolalotje kopen tijdens de wedstrijden. Drie gelukkigen mogen dan na het WK een tv mee naar huis pakken. Waarom? Wij hebben er na het WK niks meer aan. Dan kunnen we er beter een tombola aan koppelen. Dan kunnen we zelf een deeltje van het geld recupereren, en tegelijk drie klanten heel blij maken.”

Futur

Voetballiefhebbers in Turnhout kunnen niet alleen in De Zwarte Ruiter terecht om de Rode Duivels aan het werk te zien. Ook in fuifzaal Futur wordt een groot scherm geplaatst. Het WK-event wordt er georganiseerd door de uitbaters van Panorama Zomerbar. Bezoekers betalen er wel 7 euro (of 5 euro in voorverkoop) om er binnen te geraken. “Het WK mag dan wel in de winter vallen, het blijft een volksfeest dat uitbundig gevierd moet worden”, zegt Philippe Boermans van Panorama Zomerbar. “Voor elke wedstrijd zullen we het publiek alvast opwarmen met een DJ-set. Achteraf volgt er een afterparty waar er volop gedanst kan worden. We willen voor sfeer en samenhorigheid zorgen. Als de Belgen zich kwalificeren doen wij uiteraard ook verder. We hebben een optie tot de finale.”

