Buren van Boerenkrijglaan willen bloemenweide inzaaien op plek ontploft appartementsgebouw: "De leegte is te confronterend”

Bijna vier maanden na de gasontploffing is het naburige appartementsblok van woonmaatschappij De Ark quasi volledig hersteld, hebben de overlevenden een nieuwe verblijfplaats gekregen en zijn de afbraakwerken afgerond. Maar rond de lege plek waar ooit het appartementsgebouw stond, hangt een droevige sfeer. De zandvlakte met hier en daar nog wat puin en opschietend onkruid doet troosteloos aan en drukt de buurtbewoners elke dag met hun neus op de feiten. “Die lege vlakte is zo confronterend. Vier van onze buren hebben hier het leven gelaten, mensen die we goed kenden en erg missen”, vertelt overbuurvrouw Anneke Van Dooren. “We willen daarom graag een mooie bloemenweide inzaaien op deze plek, om de leegte op een positieve manier op te vullen. Het kan zo een echte herdenkingsplaats worden voor de slachtoffers.”

Quote We zien nog regelmatig dat mensen even halt houden en kijken naar de leegte. Anneke Van Dooren

Woonmaatschappij De Ark heeft namelijk laten weten om in afwachting van het nieuwe gebouw gewoon gras te willen inzaaien. Wanneer dat zou gebeuren, is niet bekend. “Intussen zijn de afbraakwerken al zo’n drie weken afgerond. Het onkruid schiet uit de grond, er ligt nog afval en wildparkeerders maken misbruik van deze open vlakte. Door bloemen in te zaaien, zorgen we voor een groene oase in het centrum van de stad, waar iedereen even kan stilstaan bij wat hier gebeurd is. Want we zien nog regelmatig dat mensen even halt houden en kijken naar de leegte. Er is dus wel degelijk vraag naar om hier een herdenkingsplaats te voorzien”, vertelt Anneke. “We zouden er dan ook een echt herdenkingsmoment van maken, waarbij we met alle buren, nabestaanden en vrijwilligers de bloemenzaadjes zelf uitstrooien. Als test heb ik alvast een klein plekje ingezaaid. Als we het dit voorjaar nog mogen organiseren, dan is deze leegte tegen de zomer een mooie bloemenzee.”

Propere plek

De overlevenden en nabestaanden van de ramp staan alvast achter het initiatief. Ook voor hen is het braakliggende terrein immers een pijnlijke herinnering. De grond is echter nog steeds eigendom van De Ark. De buurtbewoners hebben dus toestemming nodig van de woonmaatschappij vooraleer ze hun plan mogen uitvoeren. “De vraag is gekend bij ons, maar we bespreken momenteel nog intern of het wel mogelijk is”, zegt woordvoerster Kassandra Driesen. “Maar het is zo dat het nog jaren kan duren voor het nieuwe gebouw er staat. Het is dus wel degelijk onze intentie om ervoor te zorgen dat de site een proper plek is, waar geen misbruik van wordt gemaakt. Of we dat met gras of een bloemenweide doen, dat weten we dus nog niet, maar de buurtbewoners mogen zeker nog een antwoord van ons verwachten.”

Volledig scherm Als test zaaide Anneke alvast een klein plekje met wilde bloemen in. © Liese Demeulenaere