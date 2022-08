Broers slaan stiefpapa met hamer bewusteloos nadat moeder hem beticht van zwarte magie: “En dat terwijl ik hen altijd met alles heb geholpen”

Beerse/TurnhoutDrie broers zitten sinds enkele maanden in de gevangenis na extreem zwaar geweld in Beerse. De broers vielen er hun ex-stiefvader aan met een hamer. Het was hun eigen moeder die hen tot het geweld had aangezet. “Ze had brandwonden op haar lichaam en beweerde dat haar ex-man die via zwarte magie bij haar had toegebracht.”