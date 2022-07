Brandweer haalt lichaam uit kanaal aan brug 1: “Onderzoek loopt”

balen TERRASTIP. Bar 4 Nature in Balen: “Terwijl we lokale lekkernij­en smullen, amuseren de kinderen zich kostelijk”

Recreatiedomein Keiheuvel in Balen heeft er met Bar 4 Nature sinds juni een zomerattractie bij. De drie brouwers van Beer 4 Nature trekken hun ecologische en kindvriendelijke filosofie helemaal door in hun bar, waar ook heel wat lokale producten op de menukaart prijken. Wij keerden met een voldaan gevoel huiswaarts, niet in het minst omdat we zo ook ons steentje hadden bijgedragen aan de aankoop van een stuk bos voor de komende generaties.

