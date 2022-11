Bouwvakker (22) overleden na val van stelling

Arbeiders waren vrijdagnamiddag bezig met het afbreken van een stelling op een bouwwerf in de Bareelstraat in Turnhout. Na een tijdje liep dat mis. Een 22-jarige Portugese bouwvakker viel naar beneden en kwam op een lager deel van de stelling terecht. Nadat ter plaatse de eerste zorgen werden toegediend, is de bouwvakker nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen overleden.

Verder onderzoek moet de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval aan het licht brengen. De collega’s van het slachtoffer konden nog niet verhoord worden over het ongeval omdat er vrijdagavond geen tolk beschikbaar was.