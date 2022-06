Bouwbedrijf Renovatiewerken VDB geeft personeel de kans vroeger op bouwverlof te trekken: “Even de riem er wat sneller af kan geen kwaad”

TurnhoutNick Van den Broeck van Renovatiewerken VDB geeft zijn personeel de kans om al op 2 juli de riem eraf te gooien, een week vroeger dan het normale bouwverlof. Vreemd misschien in wat toch wel een drukke periode is geweest. “We willen onze jongens eens zonder te veel druk op vakantie laten vertrekken. Het is hectisch genoeg geweest”, zeggen Nick Van Den Broeck en zijn trouwste werknemer Thomas Lauwers van het bedrijf dat op enkele jaren tijd van twee naar tien werknemers is gegroeid.

Nick Van den Broeck startte zijn vennootschap in de zomer van 2018, goed vier jaar geleden dus. Daarvoor had hij jarenlang al een klusjesdienst in bijberoep én stond hij samen met Marc Moonen achter de toog van café De Penge. Het werd dus echter de bouwsector. “We werken al sinds het begin samen”, vertellen Nick en Thomas. “Aanvankelijk elk met ons eigen zelfstandig bedrijfje. Het waren vooral de klussen waarvoor geen enkele aannemer stond te springen. Een kleine laminaatvloer daar, een muurtje schilderen ginder, een dakgoot hangen of repareren. Maar het zorgde wel dat we naam maakten en dat het snel rondging.”

Snelle groei

Omdat de bal aan het rollen ging, startte Nick Van den Broeck in de zomer van 2018 zijn vennootschap op en werd Thomas zijn eerste werknemer. Maar ondertussen zijn er dat tien. Vorige zomer nam Nick een kantoor in gebruik in het Officecenter in de Rubensstraat. “En neem daarbij ook nog een vijftiental onderaannemers die voor ons actief zijn”, zeggen Thomas en Nick. “Het is inderdaad een snelle groei, maar nog altijd blijven we nagenoeg onder de kerktoren. Dat heeft als voordeel dat je sneller kan schakelen als er eens iets misloopt. Al komen er ook wel vragen uit het Antwerpse en Limburg en bekijken we in de toekomst toch ook wel of we niet kunnen uitbreiden. We doen ondertussen niet alleen meer (totaal)renovaties, maar ook nieuwbouw al blijft het percentage renovaties wel het leeuwenaandeel hoor. Maar we kopen nu ook zelf panden op om die op te knappen en daarna te verkopen. Het voordeel is dat het minder tijdsgebonden werven zijn die ook handig zijn als eens een andere werf er tussenuit valt.”

Volledig scherm Renovatiewerken VDB trekt de stekker er een week sneller uit; © Toon Verheijen

Zonder stress

De voorbije maanden steeg het aantal aanvragen fors. Momenteel staan er nog 41 offertevragen in behandeling. Voor het personeel van VDB was het de voorbije maanden/jaren dan ook alle hens aan dek. De prijsstijging van de bouwmaterialen had niet meteen invloed op het aantal offerteaanvragen dat Nick binnenkreeg. “Daarom dat we het personeel nu eens de kans willen geven om een week eerder al op bouwverlof te gaan”, vertelt Nick. “Vanaf 2 juli zal de telefoon ook niet meer beantwoord worden. De bedoeling is om het personeel rustig de kans te geven het werk af te maken en zonder stress op vakantie te kunnen trekken. We gaan eens niét het onderste uit de kan halen. Voor onze jongens die met het gezin op vakantie willen trekken, kan het ook heel wat euro’s verschillen in vliegtuig- en hotelkosten. We zorgen er uiteraard wel voor dat we alle werven tenminste leefbaar stopzetten of waar het kan nog volledig opleveren.”

