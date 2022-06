Boeren halen spandoeken boven op bruggen boven E34 en E19: “Met dit stikstofakkoord staat deur open voor minderwaardig voedsel”

Het ‘boerenprotest’ in Nederland was de voorbije weken opvallend zichtbaar, maar ook in België en dan vooral de Kempen leeft de problematiek rond het stikstofdossier. Onlangs was er nog een onaangekondigde actie in Merksplas waarbij de boeren plots het centrum blokkeerden toen minister Zuhal Demir er kwam spreken. “We willen onze Nederlandse collega’s tonen dat ze niet alleen staan in hun strijd en zeker niet na de goedkeuring van het stikdossier in de Nederlandse Kamer”, zegt Danny Herijgers. “Maar ook voor ons dreigt er zo’n onleefbaar akkoord. Onze landbouw heeft een van de strengste wetten qua voedselveiligheid. Als dit akkoord er komt dan moeten mensen beseffen dat ze de deur wagenwijd openzetten voor voedsel van veel mindere kwaliteit en de prijs zal omhoog gaan. Zitten we daar dan op te wachten ?”