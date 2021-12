Binnenspeeltuinen trekken naar Raad van State: “Wij kunnen echt wel op een veilige manier werken”

Kalmthout/Turnhout De mysterieu­ze verdwij­ning van de eerste ‘Wolf van Kalmthout’: overleden door ziekte, doodgescho­ten of gewoon van de radar verdwenen?

De kans is groot dat er een tweede wolf op weg is naar onze contreien, maar ondertussen is al maanden niks meer gehoord van de eerste, die in het voorjaar tijd doorbracht in onder meer Turnhout, Kalmthout en Merksplas. Vooral in Kalmthout hield hij lelijk huis na een tocht van Duitsland over Nederland tot bij ons. Sinds 5 mei is hij van de radar verdwenen. Voor Jan Loos van Welkom Wolf is het duidelijk. “Hij heeft Kalmthout nooit levend verlaten.”

1 december