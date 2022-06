BINNENKIJKEN. Dit herenhuis in beaux-artsstijl katapulteert je zo naar de Efteling

Turnhout/Meer/Wechelderzande/Merksplas Vandalen slaan toe in Meer, Merksplas, Turnhout en Lille: doorgeknip­te omheinin­gen in natuurge­bie­den, borden vernield en kunstwer­ken kinderen platge­trapt

Vandalen hebben het de voorbije dagen hun ‘slag’ geslagen in het Turnhouts Vennengebied. Een omheining werd doorgeknipt waardoor er koeien op de loop gingen en eerder werden er ook al informatieborden omver getrokken en vernield. “We hebben klacht ingediend bij de politie. Dit is geen kattenkwaad meer”, zegt Fred Gysels. Dit weekend waren er ook al vandalenstreken in Merksplas, Meer en Lille.

