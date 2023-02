Bijna helft van Turnhoutse senioren voelt zich eenzaam: “Heeft negatieve impact op gezondheid”

In het kader van een seniorenbehoeftenonderzoek werden in maart en april 2022 in totaal 1.485 senioren in Turnhout bevraagd. De resultaten zijn verontrustend als het gaat over eenzaamheid. “Opvallend resultaat uit het onderzoek dat vorig jaar werd afgenomen zijn de cijfers rond eenzaamheid. Deze zijn enorm hoog: 45% van de Turnhoutse senioren voelt zich matig tot sterk eenzaam”, zegt schepen Kelly Verheyen (Vooruit). “We zien dit vooral bij alleenwonende senioren, senioren met een chronische aandoening of langdurige ziekte, ouderen met een kortere scholing en lager inkomen. Daarom willen we als stadsbestuur de volgende jaren initiatieven uitwerken om die eenzaamheidscijfers omlaag te halen, want uit onderzoek weten we dat eenzaamheid een negatieve impact heeft op het welzijn en de gezondheid.”

Aanbod versterken

Stad Turnhout en Zorggroep Orion slaan nu de handen in elkaar om Turnhoutse senioren uit hun dreigend isolement te halen. Ze willen dat ten eerste doen door het vrijetijdsaanbod voor senioren te versterken én beter bekend te maken. “Van de bevraagde senioren is 56% geen lid van een vereniging. Ook voor hen willen we een aanbod creëren. Zo zullen we twee keer per jaar een daguitstap voor senioren organiseren. De eerste, een boottocht met gids in het havengebied, is gepland op 25 april. Zodat ook senioren, die niet aangesloten zijn bij bijvoorbeeld een seniorenvereniging, hun gading kunnen vinden. Tijdens deze seniorenweek en daguitstap zullen we rekening houden met de drempels die senioren ervaren. We denken daarbij aan voldoende aanbod overdag, sociale en financiële drempels, duidelijke communicatie, enzovoort.”

Kwetsbare senioren detecteren

Stad Turnhout en Zorggroep Orion willen de eenzaamheid daarnaast ook terugdringen door kwetsbare senioren te detecteren. “We zien in de cijfers dat meer kwetsbare senioren – alleenwonenden, senioren met een kleiner budget of chronisch zieken – grotere eenzaamheid ervaren. We willen ook deze mensen kansen geven om deel te nemen aan activiteiten om zo onder de mensen te zijn en mogelijk nieuwe mensen te ontmoeten. Daarvoor moeten we drempels wegwerken”, zegt schepen Luc Op de Beeck. “We hebben het welzijnsonthaal in de Stationsstraat waar iedereen een hulpvraag kan stellen. Maar 44% van de senioren kent het welzijnsonthaal niet. Daarom zetten we de komende jaren extra in op het bereiken van senioren tijdens bepaalde momenten in hun leven. Dit doen we met huisbezoeken bij mensen die 80 worden. En we nemen contact op met senioren die net weduwe of weduwnaar zijn geworden.”

Vrijwilligers

Als derde maatregel worden vrijwilligers van buurtcomités en verenigingen ‘opgeleid’ om eenzaamheid te herkennen bij mensen. “Uit de bevraging blijkt dat senioren graag oud willen worden in hun buurt en vaak warme relaties hebben met mensen in de omgeving. Dat is fijn en willen we aanmoedigen. Daarom willen we aan vrijwilligers uit buurten of verenigingen handvaten geven om eenzaamheid te herkennen, bespreekbaar te maken en te weten wat je kan doen. Meer dan 50 vrijwilligers uit heel diverse organisaties namen al deel aan praktische workshops”, klinkt het.

