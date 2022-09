Bijna één werknemer op drie van Avery Dennison fietst naar het werk: "Dankzij fietsleaseprogramma”

TurnhoutBij het bedrijf Avery Dennison in Turnhout komen steeds meer werknemers met de fiets naar het werk. Reden is een fietsleaseprogramma dat het bedrijf uitwerkte. Momenteel hebben al 140 van de 430 medewerkers een fiets via hun werkgever.

Kleefbandproducent Avery Dennison uit de Tieblokkenlaan in Turnhout wil werknemers die in de buurt wonen aanmoedigen om met de fiets naar het werk te komen. Een fietsleaseprogramma in samenwerking met fietsleverancier Partner Cycles Company moet daarbij helpen. “Medewerkers kunnen een fiets leasen die het best past bij hun levensstijl en budget. Fietsen leasen kan al vanaf 50 euro per maand voor standaardfietsen tot een maximum van 300 euro voor zeer krachtige fietsen en racefietsen”, klinkt het.

Milieuvriendelijk

Ter ondersteuning van het fietsleaseprogramma heeft Avery Dennison geïnvesteerd in meer lockers met opladers, meer fietsenstallingen, en zijn er acties uitgewerkt rond gezonde voeding. “Naast het bewegingsvoordeel geven de werknemers in Turnhout aan dat fietsen naar het werk zeer milieuvriendelijk is en kosten bespaart in vergelijking met verplaatsingen met dure fossiele brandstof. Momenteel zijn er 140 werknemers die fietsen leasen in het kader van het programma voor het woon-werkverkeer.”

Volledig scherm Kurt Vervloesem © RV

Productie-ingenieur Kurt Vervloesem komt sinds enkele maanden elke dag met de fiets naar het werk: “Ik heb de smaak helemaal te pakken. Vroeger kon ik daar niet van genieten, zeker met wind tegen, maar dat is helemaal veranderd, met mijn nieuwe speed pedelec. Ik wilde geen fortuin geven aan een fiets maar had een concreet wensenlijstje: goede vering zoals onder het zadel, in het stuur en de voorvork met daarnaast een riemaandrijving in plaats van een ketting. Ik kwam uit bij een QWIC-fiets ter waarde van 5.500 euro, die ik via mijn eindejaarspremie van mijn werkgever kan leasen.”

Prijskaartje

Ook projectingenieur Peter Behiels nam deel aan het fietsleaseprogramma “Voor mij was het doorslaggevend dat ik een fiets kon kiezen met een batterij autonomie van 70 kilometer en een stevige snelheid: daar beantwoordt zijn speed pedelec Strömer fiets perfect aan. Aan deze kwaliteit hangt een stevig prijskaartje. Ik ben heel tevreden dat ik deze fiets via de werkgever voordelig kan leasen. Het is ook fijn dat er speciale lockers zijn op het werk om de batterij veilig op te laden.”

