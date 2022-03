Bijna 14% van Turnhoutse jongeren verlaat school vroegtijdig zonder diploma: “Tendens dringend ombuigen om armoede te bestrijden”

De hoogste percentages van vroegtijdige schoolverlaters vinden we in Antwerpen en het Brussels Gewest. Voor het schooljaar 2019-2020 was dat respectievelijk 17,5% en 17,2%. Niet ver daarachter stond Turnhout met 13,1%. Een percentage dat intussen gegroeid is tot 13,7%. “In onze stad verlaat dus bijna 14% van de jongeren de school zonder diploma. Soms stoppen ze zelfs al voordat ze 18 jaar zijn”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Kelly Verheyen. “Dat percentage van vroegtijdige schoolverlaters ligt niet alleen hoger ten aanzien van omliggende gemeenten en het Vlaamse gemiddelde. Het is ook hoog ten opzichte van andere Vlaamse centrumsteden. Dit is een problematiek in Turnhout die extra inspanningen vraagt.”

Vluchtelingenstroom

De dienst Onderwijs en Gelijke Kansen van stad Turnhout zoekt al lang naar een oorzaak voor het hoge percentage vroegtijdige schoolverlaters in de stad, maar heeft nog geen verklaring gevonden. Enkele leerkrachten die we spraken, vermoeden dat de vluchtelingenstroom van een vijftal jaar geleden er iets mee te maken heeft. “Vroeger was de situatie beheersbaar. Maar op heel korte tijd hebben we een heel ander doelpubliek gekregen in de Turnhoutse scholen. We kunnen ons niet snel genoeg aanpassen”, klinkt het. “Als we collega’s uit Antwerpen horen, merken we dat zij deze fase al veel vroeger hebben gehad. Daar was deze problematiek al jaren bezig. Zij hebben zich daaraan intussen kunnen aanpassen.”

Kleuterschool

Stad Turnhout wil de tendens - waarbij een groeiend aantal vroegtijdige schoolverlaters in armoede terechtkomt – zo snel mogelijk ombuigen. De stad wil dat doen aan de hand van verschillende acties. “Samen met wetenschappers hebben we bekeken hoe we dit probleem kunnen verhelpen. Die experts hebben ons gezegd dat je heel jong moet beginnen om dat te voorkomen. Zelfs al tijdens de zwangerschap moet je kijken of een gezin ondersteuning nodig heeft”, aldus nog Kelly Verheyen.

Samen met een team heeft stad Turnhout bekeken welke momenten in het leven van een jong kind belangrijk zijn. En waar kunnen kinderen al een achterstand kunnen oplopen die ze nooit meer gaan inhalen. “Dat is bijvoorbeeld al in de kleuterschool. We zien dat veel kinderen zich wel inschrijven om naar de kleuterschool te komen, maar dat ze niet elke dag komen. Dat leidt ertoe dat ze minder woordjes kennen, motorische vaardigheden ontbreken, … Ze lopen daar al een achterstand op die ze later niet meer kunnen inhalen. Dan krijgen ze in het secundair onderwijs vaak moeilijker dan leeftijdsgenootjes. Als ze dan wat tegenslag hebben met toetsen, komen ze in een negatieve spiraal terecht en stoppen ze met school.”

Overgang van crèche

De stad wil daarom acties uitwerken voor de verschillende fases tijdens het opgroeien van een kind. Een eerste actie werd zaterdag gelanceerd: de ‘Ik ga naar school’-box. Jaarlijks zullen 500 à 600 boxen uitgedeeld worden aan kinderen van 2 jaar. “Alle ouders van kindjes van 2 jaar krijgen de box om de overgang van thuis of crèche naar school zo makkelijk mogelijk te maken. De ouders kunnen al eens kijken wat een kleuterschool precies is, wat er gebeurt, wat is een boekentas, … Vaak hebben ouders zelf negatieve ervaringen met school. Op deze manier willen we hen laten zien dat het toch heel plezant en leerrijk is voor kindjes als ze spelenderwijs leren.”