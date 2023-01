Bibliotheek nodigt koningin Mathilde uit om samen 50ste verjaardag te vieren

Het jubileumjaar van cultuurhuis de Warande is nog maar net afgelopen en een nieuwe verjaardag kondigt zich weer aan. Dit keer is het de beurt aan de bibliotheek in het Turnhoutse cultuurhuis om haar 50ste verjaardag te vieren. De bibliotheek vestigde zich immers pas een jaar na de inhuldiging van het gebouw in de gloednieuwe Warande, in het najaar van 1973. In oktober dit jaar staat er dan ook een groot feestweekend op de planning. “Wat de activiteiten juist zullen zijn, dat moeten we nog uitwerken. Maar we zouden wel zeker een voorleesmoment willen organiseren... hopelijk in de aanwezigheid van koningin Mathilde”, zegt schepen Jan Van Otten.