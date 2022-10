Bezoekster van gevangenis betrapt met 96 gram hasj

Leentje V.H. uit Anderlecht bracht op 4 december 2021 een bezoek aan haar partner in de gevangenis in Turnhout. Ze had een pakketje met 96 gram hasj onder haar kledij verstopt. Het was haar bedoeling om de drugs stiekem aan haar partner te bezorgen, maar uitgerekend die dag vond er een controle met een drugshond plaats in de gevangenis. De drugshond reageerde positief op de bezoekster. In haar smartphone vond de politie ook een foto van een briefje over de handel in drugs.