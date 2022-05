Bewoners betrappen dief die al veertig inbraken had gepleegd

De 35-jarige Grzegorz N. uit Arnhem werd op 21 augustus 2021 opgepakt in Lommel. Hij werd eerder die dag op heterdaad betrapt door de bewoners van een appartementsgebouw waar hij wilde inbreken in de ondergrondse garage. De bewoners grepen de dief vast, maar hij rukte zich los, zwaaide met een winkelwagentje in het rond en vluchtte weg. De politie kon hem enkele straten verderop arresteren. Onderzoek wees uit dat de man in juni 2021 een tiental inbraken pleegde in Retie. Nadien verhuisde N. zijn werkterrein naar Lommel. Daar pleegde hij twaalf inbraken in de eerste helft van juli. Nadien trok de inbreker ook nog naar Turnhout, Baarle-Hertog, Arendonk en Herentals. In totaal pleegde hij 41 inbraken, 31 inbraakpogingen en drie gewone diefstallen. Bij zijn arrestatie bleek hij ook in het bezit van speed. De man wordt veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 43 maanden.