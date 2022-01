Bewoner overleden na zware brand in woning

Herentals RESTOTIP. Bistro Le Paige: culinair genieten in gezellig Koetshuis

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: Bistro Le Paige, één van de twee eetgelegenheden van Jelle Ver Berne in het Koetshuis op het domein van Kasteel Le Paige in Herentals. Sinds vorige zomer kan je hier komen genieten van verfijnde bistrogerechten. Ook vegetariërs vinden er zeker hun gading.

14 januari