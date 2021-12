Bestuurder Ruben B. (22) riskeert boete voor wrakingsverzoek tegen 'partijdige' rechter

Mol Rafaël (4) kreeg een nieuwe enkel dankzij steun uit héél Vlaanderen: “Amper te geloven wat hij nu allemaal durft!”

Vlaanderen heeft in 2021 zijn hart voor de kleine Rafaël (4) uit Mol laten zien. En hoe. Het zoontje van Filip Debeuf (41) en Rosie Carvalho Do Nascimento (37) had een beenverlenging en een nieuwe enkel nodig, een ingreep waar ze enkel een gespecialiseerde Amerikaanse arts met een privékliniek in Polen bereid toe vonden. Maar dat had een prijskaartje: minstens 78.000 euro. Met de moed der wanhoop lanceerden ze een crowdfunding, en intussen is de operatie achter de rug. “En nu even alles loslaten, want er zullen nog rollercoasters volgen.”

17 december