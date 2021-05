Bestuurder had 2,1 promille in bloed bij dodelijke crash met vijf jongeren

Patrick Van Gompel drinkt zijn Tripel 888 dit weekend op het terras van café Chaos: “Groene oase midden in de stad”

6 mei Zaterdag 8 mei is het zover. Dan nestelen we ons met z’n allen op ons favoriete terras. Ook vtm-journalist Patrick Van Gompel zal van de partij zijn. Hij staat te popelen om een Tripel 888 te gaan drinken op het terras van café Chaos in de Herentalsstraat in Turnhout. “Midden in de stad. Maar toch zit je hier volledig in het groen”, zegt Van Gompel.