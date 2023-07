Bestuurder botst tegen lantaarnpaal in Turnhout, inzittende overgebracht naar ziekenhuis

Honderden mensen nemen afscheid van Amber (18): “Een prachtper­soon met een aansteke­lij­ke lach”

In een overvolle aula van het crematorium in Turnhout werd woensdagmiddag afscheid genomen van Amber Helsen (18). De studente verpleegkunde stierf op dinsdag 18 juli, toen ze op weg naar haar vakantiewerk in AZ Turnhout op de fiets werd aangereden door een auto. “Je zal schitteren als de allermooiste ster aan de hemel”, klonk het tijdens één van de vele afscheidswoorden.