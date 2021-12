“Beste inwoners, steek alsjeblieft niet te veel vuurwerk af uit respect voor de slachtoffers én onze hulpdiensten die hier nodig zijn”

De gasontploffing van deze morgen in Turnhout zindert nog altijd na en zal dat ook de komende dagen nog blijven doen. De schade is immens en het is nog altijd zoeken naar mogelijke slachtoffers. Via sociale media wordt er al langs alle kanten opgeroepen om hulp te bieden. “We zijn daar enorm dankbaar voor”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Mensen die opvang aanbieden, kleding, voedsel. Het is allemaal zo mooi, maar we vragen toch om nog even geduld te hebben. De volgende uren en dagen zal duidelijk worden wat er allemaal nodig is. We doen ook nog eens een oproep om deze buurt te vermijden.”