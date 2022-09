Begraafplaats in Kwakkelstraat wordt groen buurtpark: “Kindergraven blijven onaangeroerd”

De begraafplaats in de Kwakkelstraat in Turnhout is meer dan 200 jaar oud. Van de meeste graven is de geldigheidstermijn van de concessie verstreken. Stad Turnhout besliste van de begraafplaats een buurtpark te maken, al zullen er zeker wel graven blijven bestaan. “Groene ruimte in de stad is cruciaal voor de geestelijke gezondheid van de bewoners. Stille, groene plekken zijn daarvoor heel belangrijk. Kerkhof Nazareth aan de Steenweg op Merksplas is zo’n plek in Turnhout, en in het stadshart is er het begijnhof, maar de andere kant van de stad heeft geen gelijkwaardige tegenhanger. Daar willen we iets aan doen, en de oude begraafplaats in de Kwakkelstraat biedt grote kansen”, zegt schepen van Begraafplaatsen Stijn Adriaensens.

Achter muren

De begraafplaats in de Kwakkelstraat telt 4.150 graven, maar bestaat deels ook uit open terrein. Het domein ligt te midden van dichtbewoonde wijken verstopt achter muren langs de straatkant. “Het is onze bedoeling om de bestaande ingetogenheid te combineren met de voordelen van een modern natuurpark waar nog steeds de rust en stilte uitnodigend zijn. Doorheen het park besteden we aandacht aan biodiversiteit en de voorkeur gaat naar boom- en gewassoorten die van nature voorkomen in de Kempense natuurgebieden, dus vooral schrale vegetatie”, aldus Stijn Adriaensens. “Bomen zullen tegelijk dienstdoen als schaduwplekken. Op die manier houden we ineens rekening met het veranderende klimaat. Als we de natuur haar gang laten gaan, temperen we het hitte-eilandeffect van de bebouwing en verharding rondom. De aanpalende wijken zullen de verkoeling ervan ondervinden. We maken de kerkhofmuur gedeeltelijk open zodat het nieuwe park effectief deel uitmaakt van de omgeving.”

Volledig scherm De begraafplaats in de Kwakkelstraat heeft nu ook al veel open ruimte © Jef Van Nooten

Om het park te kunnen realiseren moeten veel graven verdwijnen. Maar de stad doet dat niet zomaar. Alle nabestaanden krijgen de kans om concessies te verlengen. “Op begraafplaats Kwakkelstraat liggen 4.150 graven. Van 3.659 daarvan is de geldigheidstermijn verstreken. Graven waarvan de concessie niet wordt verlengd, kunnen worden geruimd, zodat er extra ruimte komt voor het buurtpark. We maken een uitzondering voor graven met een historische waarde, voor kindergraven en voor de graven van oorlogsslachtoffers. Die blijven zeker onaangeroerd.”

Twee keer Allerheiligen

Nabestaanden krijgen tot november volgend jaar om de concessie te verlengen. Voordien wordt geen enkel graf verwijderd. Dat moet nabestaanden voldoende tijd geven. “Aan elk graf apart plaatst het stadsbestuur een bordje met de mededeling dat de termijn (bijna) vervallen is. De bordjes worden geplaatst in oktober 2022 en blijven staan tot en met november 2023. We hebben de periode zodanig vastgelegd dat we twee keer Allerheiligen insluiten. Op die manier garanderen we dat zoveel mogelijk mensen de bordjes zullen zien”, verduidelijk schepen Adriaensens. “Iedereen krijgt de kans om de concessie te verlengen, maar bij graven die in slechte staat zijn, verbinden we daar wel de voorwaarde aan dat ze eerst hersteld moeten worden. Het criterium ‘veiligheid’ bepaalt of we een grafmonument al dan niet als verwaarloosd aanmerken.”

Straatbomen

Nog terwijl de vervallen concessies afgehandeld worden, stelt de stad een ontwerper aan voor het uiteindelijke buurtpark. “Omdat we een subsidiedossier hebben ingediend, liggen een aantal principes al vast: zo moeten straatbomen worden aangeplant in alle straten die grenzen aan de begraafplaats. En waar het mogelijk is, moet worden onthard om lokale infiltratie van regenwater te optimaliseren”, besluit schepen Adriaensens.

