Bedrijf achter King-muntjes en Sportlife wil Belgische fabriek sluiten, vakbonden vallen uit de lucht

Cloetta, bekend van merken als Sportlife-kauwgom en King-pepermunt, wil drie vestigingen in Nederland (Roosendaal) en België (Turnhout) sluiten, aldus het bedrijf. Tegelijkertijd wil het in Nederland een volledig nieuwe fabriek gaan bouwen. In de drie vestigingen werken 350 mensen. Het merendeel zou in de nieuwe vestiging aan de slag kunnen, verzekert Cloetta. Waar die precies in Nederland komt, zegt het bedrijf niet.

Volgens de bedrijfswebsite werken in de fabriek in Turnhout zo’n 115 mensen. Bij Cloetta in Turnhout zelf weten ze van niks. De mededeling staat enkel op de website van het Zweedse bedrijf, er is geen aankondiging geweest in een ondernemingsraad. “Ik val van mijn stoel, we weten hier van niks. Vrijdag is er nog een personeelsfeest geweest. Dit is een grove schending van de wet-Renault. Schandalig”, aldus Jeffrey Goossens van ACV Voeding en Diensten. De wet-Renault verplicht bedrijven om bij ontslagen de vakbonden en het personeel te informeren en consulteren.