Bedrijf achter King-muntjes en Sportlife sluit fabriek in Turnhout: “Dit is echt erg. Vooral omdat het personeel één grote familie is”

Cloetta, bekend van merken als Sportlife-kauwgom en King-pepermunt, wil drie vestigingen in Nederland (Roosendaal) en België (Turnhout) sluiten. Tegelijkertijd wil het in Roosendaal een volledig nieuwe fabriek gaan bouwen. In de drie vestigingen werken 350 mensen. Voor de fabriek in Turnhout zijn dat zo’n 115 mensen.

Bij Cloetta in Turnhout vielen werknemers en vakbonden uit de lucht toen het nieuws op de website van het bedrijf verscheen. “Ik val van mijn stoel, we weten hier van niks. Vrijdag is er nog een personeelsfeest geweest. Dit is een grove schending van de wet-Renault. Schandalig”, reageerde Jeffrey Goossens van ACV Voeding en Diensten. De wet-Renault verplicht bedrijven om bij ontslagen de vakbonden en het personeel te informeren en consulteren.

Volledig scherm Philippe Angeline (53), logistiek verantwoordelijke © Toon Verheijen

De snoepfabrikant hield uiteindelijk dinsdagochtend een bijzondere ondernemingsraad over haar vestiging in Turnhout. “We hebben met de directie samengezeten en ons ongenoegen geuit over haar communicatie op maandagavond”, aldus Goossens na afloop. “Vorige week werd onze vestiging op een personeelsfeest nog de hemel ingeprezen als de meest efficiënte vestiging, op maandagavond kregen we dan het nieuws over de sluiting in 2026. Volgens de directie koos Cloetta voor Nederland omdat de afzetmarkt daar groter is.”

De komende weken wordt een informatie- en consultatiefase opgestart. “De directie wil zoveel mogelijk mensen meenemen naar de nieuwe fabriek”, weet Goossens. “Maar als ze eerlijk is, in de praktijk is dat niet evident. Het is langer dan een half uur rijden van de ene stad naar de andere. En sommige mensen komen nu al van ver. Die afstand zal dus te groot zijn. Bovendien zit je met een ander socialezekerheidsstelsel.”

Bekijk ook:

Grote familie

Philippe Angeline (53) is logistiekverantwoordelijke van het bedrijf. Hij is er net geen drie jaar aan de slag. “Dit komt keihard aan bij iedereen”, zegt Philippe. “Redelijk onverwacht ook omdat we vrijdag nog een feest hadden op het bedrijf en toen werd er met geen woord gerept over een sluiting, maar maandagavond werd dan eerst de late ploeg ingelicht en daarna sijpelden de persberichten binnen. Dit is echt erg. Vooral omdat het personeel eigenlijk een grote familie is. Mensen werken hier ook heel lang. In onze afdeling is de gemiddelde anciënniteit zo'n 25 jaar. Onlangs is er zelfs iemand op pensioen gegaan met 48 dienstjaren binnen het bedrijf op de teller. We zitten met enorm veel vragen. Waarom? Daar hebben we eigenlijk nog geen antwoord op gekregen. De sluiting zelf is voorzien voor over drie jaar. Ik ben zelf 53 en zal dus met mijn 56 opnieuw op de arbeidsmarkt moeten gaan zoeken naar ander werk.”

Lees ook