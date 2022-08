Bar Fizz sluit de deuren: cocktailbar staat te koop voor 465.000 euro

TurnhoutDe zaakvoerders van Bar Fizz op het Zegeplein in Turnhout houden het voor bekeken. De cocktailbar met restaurant staat te koop voor 465.000 euro. “We zijn enorm trots wat we op een korte tijd met Bar Fizz hebben kunnen neerzetten.”

Kollektiv Productions, de mensen achter tijdelijke bars zoals Panorama Zomerbar en Bar 5, openden in oktober 2020 Bar Fizz op het Zegeplein in Turnhout. Het werd hun eerste permanente uitbating van een horecazaak, maar bijna 2 jaar later komt er een einde aan de combinatie van cocktailbar en restaurant nabij de Grote Markt. “Na heel wat wikken en wegen hebben we beslist om het concept ‘Bar Fizz’ over te dragen”, aldus Kollektiv Productions.

Chef

Omdat de zaak niet liep zoals gehoopt, besloten de zaakvoerders nu om hem te verkopen. “Na een moeilijke start waarbij we onze opening tot tweemaal toe hebben moeten uitstellen door corona, stonden de sterren nooit 100 procent gunstig. Het vertrek van onze chef gaf dan ook de doorslag in onze beslissing”, klinkt het. “We zijn enorm trots wat we op een korte tijd met Bar Fizz hebben kunnen neerzetten. Dit hebben we natuurlijk alleen maar te danken aan ons fantastische team en klanten.”

Volledig scherm Bar Fizz © RV

De horecazaak met bovenliggend appartement staat via immoweb.be te koop voor 465.000 euro. “Dit pand werd in 2020 volledig gerenoveerd. Dit met behulp van interieurarchitect April One. De huidige cocktailbar met restaurant is voorzien van een hip interieur met alle voorzieningen”, staat te lezen in de beschrijving. “De inkomhal verwelkomt je met een ‘speak easy’ gevoel in dit verrassend groot handelspand van 141 vierkante, dat momenteel 64 ruime zitplaatsen biedt. De zaak is ingericht met stijlvolle elementen, modern meubilair en ingewerkte horecakeuken. Alle meubels, borden, elementen zijn inclusief. Een aparte koffieruimte met watermachine en doorgang naar de kelder (56 vierkante meter) zorgen voor voldoende opslagruimte.”

The Pike

Bar Fizz werd ingericht in het pand waar vroeger discotheek The Pike gevestigd was op het Zegeplein in Turnhout. De gevel is uniek en beschermd. “Wanneer je via de inkomhal de deur naar boven neemt kom je in een ruime en lichtrijke duplex van 82 vierkante meter. Deze duplex wordt momenteel gebruikt als kantoorruimte, maar is voorzien van alle aansluitingen om er je eigen stek van te maken. Deze gerenoveerde duplex heeft tal van troeven waaronder airco’s die voorzien zijn in elke kamer, een apart toilet en dubbele beglazing.”

Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen via info@kollektivproductions.be.

Volledig scherm Bar Fizz op het Zegeplein in Turnhout © Jef Van Nooten

Volledig scherm Bar Fizz op het Zegeplein in Turnhout © Jef Van Nooten

Volledig scherm Bar Fizz op het Zegeplein in Turnhout © Jef Van Nooten

Volledig scherm Bar Fizz op het Zegeplein in Turnhout © Jef Van Nooten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.