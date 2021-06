Babysitter Kjell C. vliegt dan toch 5 jaar achter de tralies voor dood van Lielly

Kjell C. en zijn partner Y.K. werden in april 2016 opgepakt in hun woning in Turnhout waar ze toen woonden. Ze hadden zich als babysitters ontfermd over Lielly en Letty, een tweeling van 5 maanden uit Geel. Op dag 6 van het babysitten liep het mis. Lielly en Letty werden naar het ziekenhuis gebracht. Lielly had het shakenbabysyndroom opgelopen nadat ze in de zetel was gesmeten en door elkaar geschud omdat ze maar bleef huilen en krijsen. Letty liep het geslagenkindsyndroom op. Lielly overleed een maand later aan haar verwondingen.