Babysitter die Lielly (5 maanden) doodsloeg opgepakt voor nieuwe feiten van geweld

Oud-Turnhout/Ravels/Arendonk Landbou­wers van drie gemeenten verenigen zich in Oud-Raveldonk: “Onze streek verdient eigen naam”

9 maart Landbouwers in Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk hebben zich verenigd in ‘Oud-Raveldonk’. Daarmee willen ze ‘den boerenbuiten’ in de drie dorpen promoten. “Onze streek is absoluut uniek. En daarom vinden we dat ze een eigen naam verdient.”