Baasje laat hond achter op toilet van trein

Oud-Turnhout Dieven spuiten brandblus­ser leeg in gestolen auto

28 september Dieven hebben dinsdagochtend rond 3 uur een auto gestolen die geparkeerd stond langs de Steenweg op Ravels in Oud-Turnhout. Het gestolen voertuig werd later op de ochtend door een voorbijganger aangetroffen aan Geleg in Oud-Turnhout. De brandblusser was leeggespoten in de auto. De politie onderzoekt of de wagen gebruikt is voor criminele feiten. Mogelijk wilden de daders hun sporen wissen door het brandblusapparaat leeg te spuiten.