AZ Turnhout introduceert koppelbed op palliatieve zorg: "Zo kunnen partners samen slapen in laatste dagen”

Patiënten die tijdens hun laatste levensfase op de palliatieve eenheid verblijven, kunnen samen met hun partner slapen dankzij het nieuwe koppelbed. Het gaat om een extra bed dat aan een ziekenhuisbed gekoppeld kan worden, waardoor het een volwaardig dubbelbed wordt. “Blijven slapen op de kamer was iets wat natuurlijk al langer kon. In elke kamer op onze dienst is er een extra éénpersoonsbed voorzien, zodat partners of naasten kunnen overnachten”, vertelt hoofdverpleegkundige Saara Winters. “Maar we merkten dat heel wat koppels nood hebben aan nog eens echt samen slapen, in één bed. Met ons nieuwe koppelbed kunnen we onze patiënten en hun partners die nabijheid weer bieden. Zo kunnen koppels hun laatste momenten dicht bij elkaar doorbrengen.”

“Ook overdag kan het bed van pas komen. Af en toe hebben we patiënten met jonge kinderen. Via het koppelbed kunnen de kinderen nog eens goed knuffelen of samen rusten met hun mama of papa. Ook grootouders kunnen via het koppelbed genieten van de nabijheid van hun kleinkinderen”, zegt Saara. “Maar ook op andere afdelingen zou een koppelbed een meerwaarde zijn, denk maar aan de materniteit, geriatrie of oncologie. Toch is hier de nood het hoogst. We zijn immers het enige ziekenhuis in de Kempen met een palliatieve eenheid. Vanuit heel de regio komen mensen naar hier om hun laatste dagen door te brengen. We willen hen dus alle mogelijkheden bieden om die tijd zo aangenaam mogelijk te maken.” AZ Turnhout is bovendien een van de allereerste ziekenhuizen in de ruime omgeving dat een koppelbed in het zorgaanbod heeft.