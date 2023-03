AZ Turnhout heeft voortaan nog meer aandacht voor psychosociale kwetsbaarheid van toekomstige mama’s

De gynaecologen, vroedvrouwen en huisartsen verbonden aan AZ Turnhout maken sinds kort gebruik van een nieuwe tool, genaamd ‘Born in Belgium Professionals’. Daarmee willen ze de financiële, sociale en psychische toestand van toekomstige moeders vroeg in de zwangerschap in kaart brengen zodat hulp- en zorgverleners uit de eerste en tweede lijn ondersteuning kunnen bieden waar nodig. “Het is beter om zulke moeilijke gesprekken te voeren nog voordat het kindje er is”, zegt schepen voor Welzijn en Gelijke Kansen Kelly Verheyen (Vooruit).

Het platform ‘Born in Belgium Professionals’ is niet nieuw. Dit initiatief van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering werd eerst uitgerold in Brussel, en in 2021 uitgebreid naar andere gemeenten. Nu komt de tool dus ook naar stad Turnhout en omgeving. Het is dan ook de ambitie van het stadsbestuur om kansarmoede in een vroeg stadium aan te pakken. In 2019 richtte het stadsbestuur daarom een perinataal netwerk op, waarin het samenwerkt met partners om kansarme gezinnen te begeleiden vanaf het prille begin. “Het idee daarachter is dat we kwetsbare kinderen begeleiden van vóór hun geboorte totdat ze volwassen zijn”, zegt schepen Verheyen.

Quote Hulp- en zorgverle­ners krijgen zo in feite een totaalover­zicht van het professio­ne­le netwerk dat actief is rond de zwangere vrouw. dr. Magali Verheecke, Gynaecoloog in AZ Turnhout

“Onderzoek maar ook onze eigen praktijkervaringen tonen aan dat we de zwangerschapsperiode ten volle moeten benutten als we maximale vooruitgang willen boeken in kwetsbare gezinnen. Enerzijds omdat kansenongelijkheid al bestaat vanaf het begin van de zwangerschap, anderzijds omdat ouders heel andere bezorgdheden hebben eenmaal het kind geboren is. Het is gewoon beter om zulke moeilijke gesprekken te voeren nog voordat het kindje er is. Daarom is het cruciaal om armoede en psychosociale kwetsbaarheid vroeg op te sporen. Alleen dan kunnen we zwangere vrouwen met een verhoogd risico snel de gepaste zorg geven.” Met Born in Belgium hoopt de Turnhoutse sociale dienst ook kwetsbare gezinnen op te sporen, die tot op heden onder de radar bleven.

Betrokken

Dat doen ze door een uitgebreide, psychosociale vragenlijst af te nemen tijdens de perinatale raadpleging. “Born in Belgium heeft een meerledige functie. Een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst laat hulp- en zorgverleners toe om systematisch te screenen naar de psychosociale situatie van zwangere vrouwen. De vragen gaan over thema’s die veel verder gaan dan puur de medische context: roken, misbruik, mentaal welzijn, drug- of alcoholgebruik, sociaal netwerk, financiële noden, etc.”, zegt dokter Magali Verheecke, gynaecoloog in AZ Turnhout. “Tegelijk fungeert de tool als een gedeeld platform waarmee we een overzicht bewaren van alle cruciale informatie: wat is de exacte psychosociale situatie, wat is al ondernomen, wie is al bij het dossier betrokken. Hulp- en zorgverleners krijgen zo in feite een totaaloverzicht van het professionele netwerk dat actief is rond de zwangere vrouw.”

Volledig scherm Dankzij de nieuwe tool Born in Belgium kunnen zwangere vrouwen in psychosociaal kwetsbare situaties beter opgevolgd en ondersteund worden. © Liese Demeulenaere

Na de vragenlijst kunnen sociaal kwetsbaren patiënten ook rekenen op een volledige opvolging. Zo werd er in nauwe samenwerking met huisartsen van de huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT) een intensief en afwisselend raadplegingsschema opgesteld voor de zwangere vrouw. “Iedereen is betrokken, de vroedvrouw , de gynaecoloog, de huisarts”, zegt huisarts Niki Desart. “Wij staan in contact met elkaar en kennen allen het dossier van de zwangere patiënt. Ieder heeft zijn taak. Bij de gynaecologen ligt het accent meer op de technische aspecten en onderzoeken. De huisarts en de vroedvrouw kunnen naast de klinische controle ook veel aandacht besteden aan de psychosociale context van deze kwetsbare patiënten.”

Netwerk

“De screening is belangrijk, maar het is maar een startpunt en zou niet veel zin hebben als er achteraf geen netwerk van organisaties klaar staat om de sociaal kwetsbare vrouw verder te helpen”, vult dokter Verheecke aan. “Daarom hebben we als ziekenhuis vooraleer van start te gaan met de screening - en daarin zijn we uniek - geopteerd om externe hulp- en welzijnsorganisaties en interne hulpverleners zoals psychologen, sociale dienst of kinderartsen mee aan boord te trekken.” De Born in Belgium-tool is overigens beschikbaar in meerdere talen, zodat ook anderstalige gezinnen er de vruchten van kunnen plukken.

Volledig scherm Dr. Magali Verheecke, schepen Kelly Verheyen en vroedvrouwen geven meer uitleg over de nieuwe tool Born in Belgium. © AZ Turnhout

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.