AZ Turnhout haalt nieuw kwaliteitslabel binnen: “Ook in crisistijden moet de zorg veilig zijn”

Turnhout Deliveroo van start met aanbod van een tiental (fastfood)restaurants: “Later ook uitbreiden met bakkers, slagers en buurtwin­kels”

Maaltijdbezorger Deliveroo start donderdagavond met leveringen aan huis in Turnhout. Voorlopig zijn een dertiental (fastfood)restaurants aangesloten. De bedoeling is dat op termijn ook buurtwinkels, bakkers en slagers aansluiten. Turnhout is de eerste gemeente in de Kempen waar Deliveroo van start gaat en nog maar de derde in de provincie Antwerpen.

3 maart