AZ Turnhout behandelt jaarlijks 100 kinderen met diabetes: “Definitieve erkenning voor kinderdiabetescentrum door hoge nood”

De nood aan diabeteszorg bij kinderen is hoog in de Kempen. AZ Turnhout volgt al enkele jaren honderd kinderen met diabetes op. De voorbije jaren was dat in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. “Maar de nood is zo hoog dat AZ Turnhout een autonome erkenning kreeg.”

In 2017 startte AZ Turnhout in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA) een diabetesconventie op voor kinderen. Sindsdien heeft AZ Turnhout een erkenning om kinderen met diabetes te mogen behandelen. Het centrum van AZ Turnhout was het tiende kinderdiabetescentrum in Vlaanderen en maakte het mogelijk dat kinderen met diabetes dichter bij huis geholpen konden worden. “Sinds 2017 kan diabetes bij kinderen en jongeren ook in AZ Turnhout worden behandeld. Daarvoor was het dichtstbijzijnde centrum voor diabetes bij kinderen gelegen in Antwerpen”, zegt dokter Annelies Lemay. “Ondertussen zijn we 6 jaar verder en zien we dat het aantal kinderen in onze kinderconventie sterk gestegen is. Ons team volgt nu 100 kinderen jonger dan 18 jaar op. De nood aan diabeteszorg bij kinderen in de Kempen is dus hoog”, “Daarom krijgt het AZ Turnhout vanuit de overheid een autonome erkenning kinderdiabetesconventie.”

Grote dorst

Wanneer bij kinderen diabetes of suikerziekte vastgesteld wordt, gaat het bijna altijd om type 1 diabetes. Type 1 diabetes is het gevolg van een auto-immune ontsteking van de alveesklier waardoor deze geen insuline meer kan aanmaken. Type 1 diabetes begint vrij plots en ontstaat niet als gevolg van ongezond eten of te weinig lichaamsbeweging. Waarom sommige kinderen diabetes krijgen is niet bekend. “Insuline is een belangrijk hormoon dat het suikermetabolisme regelt. Tekort aan insuline leidt tot een te hoge bloedsuiker”, klinkt het. “Bij een te hoge bloedsuiker krijgen kinderen last van abnormaal veel plassen waardoor ze grote dorst krijgen en ondanks veel drinken toch uitdrogingsverschijnselen gaan vertonen.”

Grote impact

Ontregeling van bloedsuiker moet tijdig herkend en behandeld worden. Anders kunnen ernstige problemen in het lichaam optreden door verzuring. “De diagnose diabetes heeft een grote impact. Het hoeft een normaal leven niet in de weg te staan, maar het vraagt elke dag veel inspanning van kinderen en hun ouders om de bloedsuiker goed te meten en te regelen met insuline-inspuitingen zowel thuis als in de kinderopvang als op school”, vervolgt dr. Lemay. “Daarom kan het kinderdiabetesteam rekenen op een diabetes-educator, diëtiste, psychologe en een sociaal verpleegkundige. Zij betrekken ook andere zorgverleners, leerkrachten en geregeld ook thuisverpleging in de diabeteszorg bij kinderen. Samen begeleiden zij kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar om diabetes optimaal in hun leven in te passen.”

Hulpmiddelen

Gelukkig is de diabetesbehandeling sinds de start van het kinderdiabetescentrum in Turnhout in 2017 ook in volle evolutie. “Er zijn veel hulpmiddelen bijgekomen die het makkelijker maken de bloedsuiker te meten en te behandelen zoals nieuwe glucose-sensoren en insulinepompen die het aantal prikjes op één dag voor kinderen sterk kunnen verminderen.”

