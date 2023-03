Autobestuurder ontvlucht politiecontrole maar rijdt zich al snel vast

De lokale politie Regio Turnhout organiseerde zaterdagavond en -nacht een WODCA-actie in Turnhout en Beerse. In totaal werden 236 chauffeurs gecontroleerd. Eén van de bestuurders had geen zin in een controle. “Bij de controle in Beerse probeerde een chauffeur te vluchten toen hij de politiecontrole opmerkte. De man maakte met zijn auto linksomkeer en ging er aan hoge snelheid vandoor”, vertelt een woordvoerder van de politie in Turnhout. “Eén van onze politieploegen reed de auto achterna en kon het voertuig niet veel later toch onderscheppen, toen de chauffeur een landbouwweg inreed en zich daar vastreed in een weiland.”