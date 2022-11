Auto uitgebrand in Turnhout: politie en parket onderzoeken link met drugsmilieu

Turnhout 126 nationali­tei­ten en tientallen moederta­len in Turnhout: “Stad wil verhalen achter de gezichten in beeld brengen”

Met 126 nationaliteiten en tientallen andere moedertalen was de diversiteit in Turnhout nog nooit zo groot als vandaag. Eén kind op twee is intussen van niet-Belgische origine. Om met deze diversiteit om te gaan, lanceert Stad Turnhout nu een plan rond ‘Samenleven en Integratie’. Zo wil de stad via campagnes de verhalen achter de gezichten in beeld brengen en plant ze de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in de Otterstraat.

15 november