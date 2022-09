Auto raast met 79 km/u door zone 30

In Turnhout vonden de snelheidscontroles plaats in de Vuurkruisenstraat en Veedijk. In Lichtaart werd er geflitst in de Pastorijstraat, en in Tielen aan Tielendorp. In totaal werd de snelheid van 1.187 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 23 (1,93%) te snel. “Iets meer dan de helft van alle overtredingen werd vastgesteld in de ‘zone 30' aan de Vuurkruisenstraat in Turnhout. Daar zag onze snelheidscamera 95 voertuigen passeren waarvan er 12 te snel reden. De hoogst gemeten snelheid op die locatie was 57 km/u”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Ook in de ‘zone 30' aan Tielendorp in Kasterlee werd er op snelheid gecontroleerd. Van de 470 voertuigen reden er daar 10 te snel. Eén bestuurder was wel héél erg gehaast en raasde aan 79 km/u langs onze flitsauto. Dat is maar liefst 49 km/u sneller dan toegelaten.”