Auto in lichterlaaie op de Kempenlaan

Kalmthout/Turnhout/Merksplas/Stabroek/Kapellen/Brasschaat Kalmthout­se wolf kwam uit Duitsland: “Hij is ondertus­sen van de radar verdwenen”

13:00 De wolf die in mei in de omgeving van de Kalmthoutse Heide enkele schapen doodbeet en ook in Turnhout, Merksplas en later Nederland opdook, was afkomstig uit Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Ondertussen is de zwerver van de radar verdwenen en is het onduidelijk waar het dier zich ophoudt.