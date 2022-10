Armoedevereniging 'T ANtWOORD kruipt opnieuw in de pen voor pakkend pamflet: “Nog al te vaak denkt men dat leven in armoede je eigen schuld is”

TurnhoutJos Geysels, voorzitter van armoedevereniging T’ANtWOORD, en schrijver Erik Vlaminck zijn alweer voor een derde keer in de pen gekropen om armoede aan de kaak te stellen. Hun nieuwe pamflet ‘Ten Derden Male’ steekt mensen in kwetsbare situaties een hart onder de riem, ontkracht vooroordelen en wijst politici op de tekortkomingen van het beleid. “Steeds meer werkende mensen leven in armoede. Dat kan toch niet?”, vraagt Vlaminck zich af.

In 2014 waagden Geysels en Vlaminck zich voor het eerst aan een pamflet om de armoedeproblematiek in de schijnwerpers te plaatsen. Vijf jaar later volgde het tweede. En nu zijn ze alweer aan hun derde exemplaar toe. Het nieuwe pamflet draagt daarom de klinkende naam ‘Ten Derden Male’. “Omdat het toch nog steeds nodig blijkt te zijn. Ons vorige pamflet heeft het met zes drukken zeer goed gedaan, maar we moeten onze boodschap blijkbaar blijven herhalen”, zegt Jos Geysels. “Welke boodschap dragen we uit? Dat we dringend meer rekening moeten houden met mensen in armoede. Want armoede is niet alleen een kwestie van te weinig centen, maar ook van een gebrek aan kansen en mogelijkheden.”

De kloof groeit

Bovendien is de armoedeproblematiek de voorbije jaren alleen maar groter en complexer geworden. “Door corona zijn de rijken nog rijker geworden en de armen nog armer. De kloof groeit. En steeds meer hardwerkende mensen leven toch in armoede”, weet Erik Vlaminck. “Ook te wijten aan corona: bijna alles is digitaal geworden. Loketten en kantoren zijn gesloten, terwijl mensen in armoede vaak digitaal niet sterk zijn. Het wordt voor hen dus steeds moeilijker om de juiste dienstverlening te krijgen.”

Volledig scherm 'Ten Derden Male' is het nieuwe pamflet waarmee Jos Geysels en Erik Vlaminck de armoedeproblematiek aan de kaak stellen. © Liese Demeulenaere

Het pamflet drukt ons daarom met de neus op de feiten. De 48 pagina’s houden met cijfers, persoonlijke verhalen en anekdotes een pakkend pleidooi, dat alle lagen van de bevolking aangaat. “Met ons pamflet hopen we dat mensen in armoede zich gesteund voelen en zien dat er toch iemand tracht hen te helpen. Maar we willen tegelijkertijd ook de rijken voor eens en altijd duidelijk maken dat het niet de schuld van de armen is dat zij in armoede leven. Dat wordt helaas nog vaak gedacht, maar de cijfers vertellen toch een heel ander verhaal. Tot slot is ons pamflet ook een oproep aan onze politici, dat zij het armoedeprobleem verdorie eindelijk eens doordacht aanpakken.”

't Leeshuus

Het boekje werd woensdag 12 oktober voorgesteld in de ontmoetingsruimte van T’ANtWOORD. Vanaf volgende week gaan de auteurs op toer bij onder meer verenigingen, serviceclubs, cultuurcentra en scholen in heel Vlaanderen om hun boodschap kracht bij te zetten. “De opbrengst van het boekje gaat vervolgens integraal naar 't Leeshuus in Oostende, een vrijwilligersorganisatie die boeken en mensen in kwetsbare situaties dichter bij elkaar brengt. We staan daarvoor volledig onze auteursrechten af”, besluit Jos Geysels.

