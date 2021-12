Appartementsbewoner Adil (28) getuigt na gasontploffing in Turnhout: “Het was alsof hier een vliegtuig binnenvloog”

Turnhout Vrijwilli­gers maken 400 kerstmaal­tij­den voor kwetsbare inwoners: “Bijna kwart van kinderen leeft onder armoede­grens”

Een groep Turnhoutse vrijwilligers is tussen kerst en nieuw drie dagen in de weer om in totaal 400 kerstmaaltijden te bezorgen aan de meest kwetsbare inwoners van de stad. De bestemmelingen krijgen er ineens een ook kerstpakket bovenop. “Maar liefst 23% van de kinderen in Turnhout leeft in een gezin onder de armoedegrens”, verklaart Jos Geysels, voorzitter van T’ANtWOORD vzw.

28 december