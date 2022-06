Alex Verhoeven laat Michelinster tatoeëren in Speelkaartenmuseum

Restaurant Hert op de bovenste verdieping van de Turnovatoren in Turnhout werd op 23 mei door Michelin bekroond met een ster. Voor Alex Verhoeven was het zijn allereerste Michelinster. Woensdag heeft hij die ster laten vereeuwigen met een tattoo. “Ik was sowieso van plan om een Michelinster te laten tatoeëren. Dat er uitgerekend nu een expo over tattoos loopt in het Speelkaartenmuseum is mooi meegenomen”, zegt Alex Verhoeven. De chef-kok liet de ster tatoeëren op zijn pols, in zwarte inkt zoals al zijn andere tattoos.