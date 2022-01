Al meer dan 640 mensen tekenden rouwregister voor slachtoffers

Hoogstraten/Turnhout Hallucinan­te beelden tonen hoe jongeren vuurwerk naar gevels schieten in Hoogstra­ten en verontwaar­di­ging over vuurwerk in Turnhout: “Crimineel gedrag en getuigt van weinig respect”

Op sociale media is een hallucinant filmpje opgedoken over een groep jongeren die enkele vuurwerkpijlen horizontaal in plaats van verticaal afschieten in Hoogstraten. Een van de pijlen belandt tegen de gevel van apotheek Fransen en een andere scheurt door een groep meisjes die het op een lopen zetten. “Ik heb enorm veel verontwaardigde reacties gekregen. Dit is onverantwoord en zelfs crimineel gedrag", zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). Ook in Turnhout was er enorm veel verontwaardiging omdat er vuurwerk werd afgestoken.

