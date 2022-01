Al meer dan 550 mensen tekenden rouwregister voor slachtoffers

Stad Turnhout opende op 1 januari een rouwregister, enkele uren nadat bleek dat vier bewoners van het appartement in de Boerenkrijglaan in Turnhout de gasexplosie niet hadden overleefd. “De stad leek stil te staan, eindejaarsdag was nog nooit zo kil”, klinkt het bij de stad. “Dankzij de volgehouden en moedige inspanningen van vele hulpverleners en reddingswerkers konden twee slachtoffers worden gered, maar helaas verloren we ook vier stadsgenoten. Om hen te gedenken en om hun buren, vrienden, familieleden bij te staan, openen we een rouwregister.”