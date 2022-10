Al 50 mensen beboet voor weggooien van peuken, kauwgum of blikjes: “Boetes lopen op tot 350 euro”

TurnhoutStad Turnhout is sinds kort strenger aan het controleren op het achterlaten van zwerfvuil. Met succes, want de vaststellers van OVAM hebben de voorbije twee maanden al vijftig boetes uitgeschreven. Banners in het stadscentrum waarschuwen overtreders nu dat zelfs het weggooien van een sigarettenpeuk je tot 350 euro kan kosten.

In het voorjaar maakte stad Turnhout bekend dat ze het zwerfvuil niet langer zou bestrijden met alleen preventieve acties en de inzet van vrijwilligers die het vuilnis weer opruimen. De stad kondigde aan dat er vanaf dit jaar ook met boetes zou gewerkt worden voor wie afval – hoe groot of klein ook – op straat gooit. “De doelstelling is repressief op te treden bij overtredingen op zwerfvuil: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, snoepverpakkingen, mondmaskers, zakdoeken, hondenpoepzakjes, kleine zakjes met afval, enzovoort”, kondigde schepen voor Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers (Groen Turnhout) aan.

Sigarettenpeuken

Stad Turnhout ging niet alleen gemeenschapswachten opleiden om overtredingen vast te stellen. In afwachting zouden al vaststellers van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) op pad gaan in de stad om overtreders te betrappen en te beboeten. Zij hebben intussen 50 overtreders betrapt. Meestal ging het om mensen die sigarettenpeuken op straatstenen gooiden. “Het valt op dat er veel boetes zijn voor het weggooien van peuken. Uit een onderzoek van OVAM blijkt dat 41% van het totaal aantal ingezamelde stuks zwerfvuil uit sigarettenpeuken bestaat”, zegt schepen Boogers. “Sigarettenfilters zijn echter allesbehalve biologisch afbreekbaar. Ze vergaan niet, maar worden afgebroken tot microplastics die een van de grootste bronnen van plasticverontreiniging zijn ter wereld.”

Volledig scherm Een banner in de Gasthuisstraat waarschuwt overtreders van zwerfvuil. © Jef Van Nooten

Om minder zwerfvuil in de stad te hebben én het aantal boetes naar beneden te krijgen, heeft de stad nu banners geplaatst in het stadscentrum. Die waarschuwen overtreders nu dat zelfs het weggooien van een sigarettenpeuk 350 euro boete tot gevolg kan hebben. De banners zijn onder andere opgehangen in de Gasthuisstraat en aan de Warande. “Het zijn opvallende affiches die de bezoekers er attent op maken dat er regelmatig controles zijn op het achterlaten van zwerfvuil”, vervolgt Boogers. “Want de vaststellers van OVAM die door Turnhout zijn aangesteld verrichten inderdaad actief controles op het achterlaten van peuken, blikjes, kauwgom of ander afval op het openbaar domein. Voor dat soort afval dienen de vuilbakken met peukenbakje en peukentegels. Of je neemt het terug mee naar huis.”

Minderjarigen

Met de banners en affiches hoopt het stadsbestuur dat overtreders voortaan twee keer nadenken voordat ze zwerfvuil op de grond gooien. “Met de affiches willen we nogmaals iedereen sensibiliseren en waarschuwen. De boetes kunnen gaan tot 350 euro. Minderjarigen krijgen sowieso een bemiddelingsaanbod, of indien dit niet lukt een boete van maximaal 175 euro”, besluit Boogers.

Controles

De controles door OVAM worden niet dagelijks uitgevoerd, maar gedurende een aantal dagen per maand. “OVAM heeft in Turnhout eerst op een aantal gevoelige locaties een nulmeting gedaan. Vervolgens controleren en beboeten zij een paar dagen, om vervolgens nieuwe metingen te doen om te evalueren of er effect is geweest. Of er minder zwerfvuil is", aldus Boogers.

De kans om te worden betrapt, wordt binnenkort nog groter. Behalve de vaststellers van OVAM mogen binnenkort ook drie gemeenschapswachten in Turnhout boetes uitdelen voor zwerfvuil. Ze hebben daarvoor een opleiding gevolgd en werden tijdens de laatste gemeenteraad officieel aangesteld als ‘zwerfvuilvaststellers’. In tegenstelling tot de vaststellers van OVAM gaan zij wél dagelijks op pad.

