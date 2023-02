Agent (30) met goede reputatie ontslagen wegens cocaïnegebruik en schending van beroepsgeheim: “Hij verwittigde zijn vrienden voor drugscontroles”

Turnhout Contro­leurs betrapten in stad al meer dan 200 mensen die zwerfvuil achterla­ten: “Zwerfvuil met minstens 50% gedaald”

Meer dan tweehonderd mensen in Turnhout zijn de voorbije maanden tegen de lamp gelopen voor het veroorzaken van zwerfvuil. Ze werden betrapt door de OVAM-vaststellers die sinds vorige zomer controles uitvoeren in de stad. “Dankzij de campagne is het zwerfvuil met meer dan 50 procent gedaald”, zegt schepen Marc Boogers.

10 februari